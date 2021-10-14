محمد بن مسعود - الدمام - مصدر يكشف آخر التطورات الميدانية بمديرية العبدية في مأرب
روى مصدر خاص آخر التطورات الميدانية بمديرية العبدية في مأرب شرق البلاد.
وقال بان الحوثيون يواصلون فرض حصارهم الخانق على العبديه منذ قرابة الشهر.
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وياتي هذا تزامناً مع القصف على القرى والمنشأت المدنية والعامه بمافيها المستشفى الذي استهدف اليوم الذي يوجد فيه المريض والمصاب.
ونفى المصدر الانباء التي تتحدث عن قيام التحالف العربي بعملية إنزال مواد طبية واغاثية للسكان المحاصرين في العبدية.
واختتم هناك فقط غارات جويه بين الحين والاخر تزامناً مع المعارك التي تشهدها الجبهات.
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