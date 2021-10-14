بوتين: حجم التداول بالدولار في العالم يتقلص

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية تتقوض، وحجم التبادل باستخدام هذه العملة يتقلص مشيراً إلى أن روسيا ليس من مصلحتها التخلي عن التعامل بالدولار نهائياً.
موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي”، نشر على موقع الكرملين: “الدولار كعملة احتياطية عالمية تتقوض مكانته. وحجم التبادل بالدولار يتقلص، وحجم الاحتياطي الدولار للبلدان يقل أيضاً”.
وأضاف: ” ليس من مصلحتنا أن نتخلى نهائياً عن التعامل بالدولار، ونحن الآن راضون بالتعامل بالدولار في صفقات الطاقة على سبيل المثال، وخاصة النفط”.
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