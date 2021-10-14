محمد بن مسعود - الدمام - 3 مشروبات تحسن وظائف القلب وتقيك مخاطر النوبة القلبية بشكل كبير

تشمل أعراض نوبة القلب ألم في الصدر وضيق في التنفس وغثيان. غالبًا ما تظهر هذه الأعراض من العدم ويمكن للأسف أن تكون مهددة للحياة. للمساعدة في الحفاظ على صحة قلبك وتقليل أي مخاطر مرتبطة ، تأكد من تضمين أي من المشروبات التالية في حياتك اليومية.

في المملكة المتحدة ، هناك أكثر من 100000 حالة دخول إلى المستشفيات كل عام بسبب النوبات القلبية مما يجعل أمراض القلب والأوعية الدموية واحدة من أكبر الأمراض الفتاكة. يمكنك تقليل خطر الإصابة بهذا المرض الذي قد يهدد الحياة بشكل كبير عن طريق تناول أي من هذه المشروبات الثلاثة.

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في دراسة نُشرت في مجلة Circulation ، تم التحقيق في استهلاك القهوة على المدى الطويل وتأثيره على أمراض القلب والأوعية الدموية.

بحثت الدراسة عن تجارب مستقبلية حول العلاقة بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

شُمِلَت ستة وثلاثون دراسة مع 1279804 مشاركين و 36352 حالة من حالات الأمراض القلبية الوعائية.

وجدت الدراسة علاقة غير خطية بين استهلاك القهوة ومخاطر الأمراض القلبية الوعائية.

وخلصت إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة كان مرتبطًا بشكل عكسي مع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية ، مع أقل خطر للأمراض القلبية الوعائية بمعدل ثلاثة إلى خمسة أكواب في اليوم ، واستهلاك القهوة الكثيف لا يرتبط بارتفاع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية.

تشير هذه النتائج إلى استنتاج مفاده أن تناول القهوة الخفيفة إلى المعتدلة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

بالمقارنة مع أولئك الذين لا يشربون القهوة بانتظام ، فإن المستهلكين اليوميين يتمتعون بقلوب ذات حجم صحي وأفضل.

كتبت الدكتورة جوديت سيمون ، من مركز القلب والأوعية الدموية في جامعة سيميلويس في بودابست ، والتي قدمت بحثًا بشأن استهلاك القهوة وتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية ، في تقرير: “تشير نتائج الدراسات إلى أن استهلاك القهوة المنتظم آمن ، حيث إن تناول القهوة يوميًا لم يكن كذلك. المرتبطة بنتائج القلب والأوعية الدموية العكسية والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بعد متابعة من 10 إلى 15 عامًا “.

عصير الطماطم

عصير الطماطم غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في مكافحة أمراض القلب.

يحتوي المشروب الأحمر أيضًا على فيتامينات C و E والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، والتي يحتاجها الجسم للحفاظ على تدفق الدم وإزالة الصوديوم الزائد.

تحتوي الطماطم أيضًا على نسبة عالية من الليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية الشرايين وتقليل الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ينصح خبراء الصحة أنه في حالة شراء عصير الطماطم المعبأ ، فمن المهم البحث عن خيارات منخفضة الصوديوم والسكر.

شاي أخضر

الشاي الأخضر هو المفضل لدى النخبة الواعية بالصحة خاصة لأولئك المهتمين بصحة القلب.

في دراسة نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية ، وهي مجلة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) ، قارنت بين من يشربون الشاي المعتادون (ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع) وبين من يشربون الشاي أبدًا أو غير معتادون (أقل من ثلاث مرات في اليوم). الأسبوع) وعلى مدى سبع سنوات.

وقد وجد أن استهلاك الشاي الأخضر المنتظم كان مرتبطًا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكتة الدماغية القاتلة وجميع أسباب الوفاة بنسبة 25 بالمائة تقريبًا.

علق المؤلف الكبير الدكتور دونغ فنغ جو ، الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية ، على النتائج وقال: “كانت التأثيرات الوقائية للشاي أكثر وضوحًا بين مجموعة شرب الشاي المعتادة.

“اقترحت دراسات الآلية أن المركبات النشطة بيولوجيًا الرئيسية في الشاي ، وهي البوليفينول ، لا يتم تخزينها في الجسم على المدى الطويل.

“وبالتالي ، قد يكون تناول الشاي بشكل متكرر على مدى فترة طويلة ضروريًا لتأثير حماية القلب.”.