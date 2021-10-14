محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس المشاط : دول شقيقة وصديقة قررت الانفتاح على صنعاء

كشف رئيس المجلس السياسي الأعلى، أن دولاً شقيقة وصديقة قررت الانفتاح على صنعاء.

وأكد المشاط في خطابه مساء الاربعاء بمناسبة العيد الـ 58 لثورة الـ 14 من أكتوبر، على أهمية الانفتاح على صنعاء، والتعرف بشكل مباشر على مواقفها ورؤاها، وما تتسم به من جاهزية عالية للتعاون والتكامل مع كل الأدوار والجهود الداعمة للسلم والأمن، سواء على مستوى اليمن أو على مستوى المنطقة.

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وحيا كل الدول الشقيقة والصديقة التي قررت مؤخرا الانفتاح على صنعاء، وعدم التأثر بالخطابات المضللة والعدائية لأمريكا وبريطانيا وفرنسا.

وأكد الرئيس المشاط، أن صنعاء هي الممثل الشرعي والواقعي للدولة اليمنية أرضا وإنسانا وتاريخا