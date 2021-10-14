أخبار السعودية.. تفاصيل تدريب منسوبات التعليم.. ومطالبات بمراجعة أسعار تذاكر الطيران

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء، الموافق 13أكتوبر 2021 منها: تفاصيل تدريب منسوبات التعليم، ومطالبات بمراجعة أسعار تذاكر الطيران داخليًّا.

تفاصيل تدريب منسوبات التعليم

كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن الخطة التدريبية لشاغلات الوظائف التعليمية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 – 1443 هـ.

وفاة الإعلامي الرياضي طارق بن طالب

توفي، اليوم الأربعاء، الإعلامي الرياضي والمتحدث الأسبق لنادي النصر طارق بن طالب، وسط حالة من الصدمة عاشها الوسط الرياضي السعودي والعربي.

مطالبات بمراجعة أسعار تذاكر الطيران داخليًّا

دعا عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير، بمراجعة أسعار التذاكر للرحلات الداخلية لتكون مناسبة لمن يتنقل بين مناطق المملكة للعلاج أو العمل أو الدراسة، وتسهيل إجراءات تعديل الرحلات وبدون رفع لأسعار التذاكر، وضمان عدم التأخير في رحلاتهم لكي لا يتكبدوا خسائر أخرى.

أب يتسبب في إصابة أبنائه بأمراض نفسية

تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بلاغًا بشأن أب تسبب في إصابة أبنائه بأمراض نفسية.

«تقويم التعليم» توقع 5 اتفاقيات اعتماد برامجي مع جامعة شقراء

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (اعتماد)، اليوم, خمس اتفاقيات اعتماد برامجي مع جامعة شقراء، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف.

القبض على مواطن في حائل اعتدى على مقيم

أعلنت شرطة منطقة حائل، الأربعاء، القبض على مواطن، اعتدى على مقيم بطعنه بآلة حادة بحوزته، ومحاولة سلب هاتفه النقال.

هل تؤيد إلزام المدارس بوضع كاميرات مراقبة داخل فصولها؟

نشرت قناة "الإخبارية"، تقريرًا مصورًا رصدت من خلاله ردود الأفعال حيال وضع كاميرات مراقبة داخل الفصول بالمدارس.

أبشر أعمال يوضح «شرطا» لتجديد إقامة العامل

كشفت منصة «أبشر أعمال»، الإجراءات المطلوبة لتأكيد تجديد اقامة العامل.

المرور يوضّح طريقة تجاوز الشاحنات «بسلام»

حدد المرور السعودي الطريقة الصحيحة لتجاوز الشاحنات بسلام وتجنب الحوادث .

أمانة جدة: إنجاز 38% من مشروع تصريف الأمطار

أعلنت أمانة محافظة جدة، الأربعاء، نسبة الإنجاز في مشاريع تصريف مياه الأمطار، كما أكدت تخفيض منسوب المياه السطحية بطريق الحرمين.

ضبط 8 مواطنين خالفوا نظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفات صيد من دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة، وعثر بحوزتهم على 22 طائرًا مصيدًا، و6 بنادق هوائية، وشباك وأدوات للصيد، وذخائر، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

4 خطوات للتحقق من التعريف بالمعاش

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نحو 4 خطوات للتحقق من التعريف بالمعاش ردًّا على استفسارات عملاء التقاعد.

4 إجراءات للقضاء على سوق العمالة المنزلية السوداء

كشف أمين لجنة الاستقدام بغرفة أبها فيصل الأسمري، عن حل للقضاء على السوق السوداء للعمالة المنزلية في المملكة.

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