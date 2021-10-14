«أبشر» تحدد المدة اللازمة لمراجعة الموظف المختص حال عدم تحديث رقم الجوال

الرياض - محمد عبدالله - حددت منصة أبشر، المدة اللازمة لمراجعة الموظف المختص في حالة عدم تحديث رقم الجوال.

وقالت المنصة، إنه في حال مرور أكثر من 24 ساعة، ولم تصل رسالة الموافقة على تحديث رقم الجوال يرجى مراجعة الموظف مرة أخرى لاعتماد الطلب.

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل مستفيد وردها عبر تويتر، بشأن طلب مرفوع من الجوزات بتحديث رقم الجول اوإلى الآن لم يتم تحديث الرقم.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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