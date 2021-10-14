عاجل | بيت خبرة لتطوير مهارات بائعي النباتات العطرية

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستعانة ببيت خبرة لتنفيذ برنامج نقل المعرفة لتطوير مهارات الأسر المنتجة في الورد والنباتات العطرية في 4 مناطق تشمل مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، وجازان.

وكشف برنامج ريف التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عن المدة اللازمة التي يتم خلالها دراسة المشروع المقدم لقطاع الأسر المنتجة.

وأوضح برنامج ريف، أن دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) يتم خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع.

دعم البرنامج

وبرنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة، حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج ريف، رفع الحد الأعلى للراتب التقاعدي للحصول على دعم البرنامج كما أعلن عن تخفيف القيد المانع للحد الأعلى للراتب التقاعدي للاستحقاق من 6 آلاف ريال إلى 9 آلاف ريال لزيادة عدد المستفيدين وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين أبناء المملكة.

صغار المزارعين

ويهدف برنامج ريف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج.

ويستهدف البرنامج كذلك، مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

المناطق المستهدفة بالمشروع

01 مكة المكرمة

02 المدينة المنورة

03 عسير

04 جازان