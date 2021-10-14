شكرا لقرائتكم خبر عن «الثبيتي» يتابع سير العمل في «الأمر المعروف» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، هيئة محافظة الأحساء والمراكز التابعة لها لمتابعة سير العمل، والتقى رئيس هيئة محافظة الأحساء ومنسوبيها، كما اطلع على خطط العمل الميدانية والتوعوية لمتابعة تنفيذ حملة «رب اجعل هذا البلد آمنا»، كما تفقد مشاريع المباني لمركز هيئة المبرز ومركز هيئة العيون، واطلع على سير العمل فيها ونسبة الإنجاز.