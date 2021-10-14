شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الملك عبدالعزيز يحتفي بـ«عالمي الجودة وسلامة المرضى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت إدارة الجودة النوعية في مستشفى الملك عبدالعزيز التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالأحساء، باليوم العالمي للجودة وسلامة المرضى، مستهدفة نشر ثقافة سلامة المرضى بين العاملين في المجال الطبي من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين، من أجل تحقيق أعلى معايير السلامة في التعامل مع المريض والذي يمثل محور العمل الطبي.

وكرم المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية بالقطاع الشرقي د. أحمد العرفج، الفائزين والمهتمين بسلامة المرضى، والذين تميزوا في كتابة التقارير الطبية الخالية من الأخطاء، والتي أسهمت في رفع مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض، وكان لهم الأثر في تعزيز سلامة المرضى.