شكرا لقرائتكم خبر عن 23 موجها صحيا في «الإسعافات الأولية» بتعليم شرق الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 23 موجها صحيا بقطاع التعليم بشرق الدمام في البرنامج التدريبي الأول للإسعافات الأولية، الذي انطلق مؤخرا في ثانوية الملك عبدالله بالدمام، ويستهدف الموجهين الصحيين بمكتب التعليم بشرق الدمام، تحقيقا للشراكة بين إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بوزارة الصحة.

وأكد مشرف الصحة المدرسية المكلف بمكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن حمزة الشهري، أن البرنامج يستهدف المجموعة الأولى من الموجهين الصحيين بالقطاع، ويهدف إلى إكساب المرشدين الصحيين المعرفة والمهارة الكافية للتعامل مع الحالات الإسعافية داخل المنشأة التعليمية.

وافتتح البرنامج التدريبي الأول مساعد المدير العام للأزمات والكوارث الصحية بصحة الشرقية د. خالد بن نهار المحمدي، وذكر أن من أهداف مثل هذه البرامج تزويد المتدربين بجرعة معرفية ثقافية توعوية حول الإسعافات الأولية وأساسياتها، ويستهدف ما يقرب من 700 موجه صحي وموجهة من منسوبي التعليم على مستوى المنطقة الشرقية.

وقدم البرنامج التدريبي كل من: أخصائيي إسعاف وطب طوارئ بصحة الشرقية حسين محمد آل دغرير، وعبدالإله عبدالله الصفان، وستكون هناك حسب خطة التدريب مجموعة أخرى من الموجهين الصحيين يستهدفهم ذات البرنامج في وقت قريب إن شاء الله.