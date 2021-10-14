شكرا لقرائتكم خبر عن «أرفى» و«خيرية القطيف» توحدان جهودهما لمساندة مرضى «التصلب المتعدد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية القطيف الخيرية بمقر الجمعية، لتقديم العلاج الطبيعي والاستشارات الطبية وتوفير الأجهزة الطبية والتوظيف والتأهيل والتدريب لسوق العمل، لمصابي التصلب المتعدد، في محافظة القطيف.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الجمعية فاطمة الزهراني، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة الشراكات المجتمعية التي تقدم الخدمة للمستفيدين بجودة عالية، وسعيا إلى تحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة 2030 على أن تكون للقطاع غير الربحي فعالية أكبر في خدمة مرض التصلب المتعدد، وحيث إن الطرف الأول متخصص في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المنطقة الشرقية، والطرف الثاني إحدى الجمعيات الخيرية، ومن منطلق التكامل تلاقت رغبة الطرفين في التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة وخدمة مرضى التصلب المتعدد في محافظة القطيف.

وأشارت إلى أن الاتفاقية ستعمل من خلالها جمعية القطيف الخيرية على التكفل بجلسات العلاج الطبيعي للمصابين، وتوفير الأجهزة الطبية التي يحتاجها المصابون، والمشاركة في تقديم الاستشارات الصحية والتأهيلية، يقدمها عدد من الأطباء والاستشاريين والاختصاصيين، والإسهام في توفير الفرص الوظيفية الملائمة للمصابين وحالتهم الصحية في محافظة القطيف، إضافة إلى التدريب والتأهيل لسوق العمل، وتمكين المصابين من امتلاك المهارات التي تساندهم لخوض حياتهم العملية بكل يسر وسهولة.

وأضافت أن الجمعية تواصل عقد الشراكات المجتمعية النوعية مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية التي من شأنها تقديم خدمات مميزة يحتاجها المصاب، وتقدم لهم المساندة لمواجهة تحديات المرض وتعزيز مفهوم التعايش معه، وتخفيف أعراضه والوصول إلى توفير الخدمة لكل من يحتاج إليها في المنطقة الشرقية ومحافظاتها.

وأكدت أن الجمعية نجحت في توقيع نحو 11 اتفاقية شراكة مجتمعية مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية، وتنفيذ 12 برنامجا علاجيا وتأهيليا خلال النصف الأول من عام 2021، وما زالت الجمعية تعمل على ذلك لتقديم خدمة على أعلى مستوى لمصابي التصلب المتعدد بالمنطقة.