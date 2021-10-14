شكرا لقرائتكم خبر عن «أيتام الجبيل» تشارك في جائزة أمير مكة المكرمة لحفظ القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت جمعية أيتام الجبيل التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في جائزة أمير منطقة مكة المكرمة لحفظ القرآن الكريم لأيتام المملكة، التي تنظمها مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمكة المكرمة، بمشاركة 117 متسابقا يمثلون جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد المسحل، أن مشاركة الجمعية ممثلة في أيتامها بجائزة يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، تُعد فرصة فريدة بفرادة هذه المبادرة القرآنية، التي تتيح لأيتامنا في أرجاء الوطن كافة التنافس في حفظ القرآن الكريم وتعلمه، كما أن الجائزة تهدف إلى الرقي بمستوى أبنائنا الأيتام علميا وتربويا، واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالخير والنفع.

وقدم شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على رعايته هذه الجائزة، واهتمامه بفئة الأيتام، وهي ليست مستغربة على قادة هذه البلاد منذ تأسيسها إلى يومنا هذا، ما يدل على الارتباط الوثيق بين هذه البلاد والقرآن الكريم، فهو دستورها ومنهجها القويم.

وأشاد المسحل بجهود الجمعيات المشاركة والمنفذة لهذه المبادرة، وتأتي في مقدمتها مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية خيركم لحفظ القرآن الكريم، متمنيا أن تتكلل الجهود بالنجاح، وأن تحقق هذه الجائزة أهدافها في إطار خدمة الأيتام والارتقاء بهم.