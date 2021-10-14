شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل الإناث يحتفل بنزلاء «الرعاية الاجتماعية» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في بادرة اجتماعية للاحتفاء بنزلاء الدار تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن، نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام مؤخرا، زيارة إلى دار الرعاية الاجتماعية بالدمام بقسميها الرجالي والنسائي، بهدف التواصل مع كبار السن وإدخال البهجة والفرح على نفوسهم.

وشملت الزيارة الاطلاع على معرض الفن التشكيلي لأحد نزلاء الدار، وتقديم الهدايا الرمزية للنزلاء، وكان لها دور إيجابي انعكس من خلال تفاعل النزلاء والتعبير عن فرحتهم بالزيارة، وقدمت إدارة الدار شكرها إلى إدارة مركز التأهيل على مبادرتهم الدائمة بالاحتفاء بمثل هذا اليوم وعطائهم تجاه كبار السن.

وقالت مدير المركز عائشة بنت علي المزيد: الزيارة تأتي لدعم هذه الفئة العمرية الغالية التي أسهمت في تطوير وتنمية المجتمع، فما وصلنا إلى الطموح وتحقيق الآمال إلا بفضل من الله ثم بفضل آبائنا وأمهاتنا، وما بذلوه من خدمات وتضحيات من أجلنا.