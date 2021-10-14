شكرا لقرائتكم خبر عن نيوم.. اكتشاف كائنات بحرية عملاقة وجزر جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس التنفيذي لشركة نيوم م. نظمي النصر، أن جهود البعثة المشتركة التي نفذتها بالتعاون مع «أوشن إكس»، حققت أهم أهدافها بالتعرف على منطقة طبيعية كانت بعيدة عن الاهتمام العالمي، وأبرزت عدداً من الاكتشافات العلمية العالمية غير المسبوقة.

وأوضح أن أبرز الاكتشافات تمثلت في اكتشاف قمة بحرية بارتفاع يصل إلى 635 متراً «أعلى من الكثير من ناطحات السحاب في العالم»، وأكبر حوض للمياه المالحة في أعماق البحار في العالم بالإضافة إلى مساحة تزيد على 600 كيلومتر مربع من المواقع الجاذبة للتنوع البيولوجي للأسماك والشعاب المرجانية.

وأضاف: فيما يخص الكائنات البحرية، جرى توثيق مشاهدتين اثنتين بالكاميرا لحبار عملاق، لم يسبق مشاهدته من قبل في المنطقة، بالإضافة إلى تأكيد وجود 12 نوعًا من الكائنات الضخمة في مياه نيوم، بما في ذلك أسماك القرش والحيتان والأطوم والسلاحف والدلافين، وتحديد 341 نوعًا من الأسماك في نيوم، منها 8 أنواع جديدة و68 نوعًا مستوطنًا، و18 نوعًا نادرًا ومهددًا بالانقراض على مستوى العالم، مشيراً إلى أن البعثة تمكنت إلى جانب ذلك من توثيق مستوطنات جديدة لشعاب مرجانية نادرة تتميز بمقاومتها التغير المناخي، وعمل مسوحات تفصيلية لثلاث جزر غير مستكشفة، واكتشاف ثلاثة مواقع بحرية وحطام سفن قديمة.

وأكد أن اختيار موقع نيوم ليس أمراً اعتيادياً فجميع مستهدفات رؤية 2030 تمت دراستها بشكلِ متأنِ ودقيق، ومن أهم هذه المستهدفات الاستدامة والتوازن بين التنمية الحضرية والمحافظة على البيئة. وكون نيوم حجر الزاوية لرؤية 2030 فقد كان لزاماً عليها أن تقدم للإنسانية وجهة عالمية جديدة تمتلك جميع مقومات المستقبل الجديد لمجتمعات إدراكية تحافظ على البيئة وترتقي بالإنسان والمكان.