شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون «عدلي» بين المملكة وروسيا الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير العدل د. وليد الصمعاني، خلال لقائه المدعي العام لروسيا الاتحادية إيغور كراسنوف، في العاصمة الروسية موسكو، أمس، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال العدلي والقانوني، وناقشا سبل تعزيز التعاون الفعّال بين الجانبين بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد د. الصمعاني، أن النظام العدلي السعودي شهد تطورات كبيرة ونقلات نوعية في ظل ما يجده من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وقدم لمحة موجزة عن النظام العدلي السعودي، والعدالة الجنائية بالمملكة، وعن أهم التطورات التشريعية والإلكترونية الداعمة لعمل القطاعات العدلية المواكبة لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن النظام القضائي في المملكة أخذ بمنهجية القضاء المزدوج «القضاء العام بمحاكمه المتخصصة والقضاء الإداري».

وأشار إلى أن وزارة العدل أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات ضمن رؤية المملكة 2030، التي يسّرت الخدمات العدلية والقضائية من خلال التحول الرقمي للمحاكم وكتابات العدل في المملكة، التي ضمنت تقديم الخدمات العدلية إلكترونيًا لضمان سرعة وصول الحق وتمكين المستفيد من طلب الخدمة وتقديم الدعاوى وحضور الجلسات إلكترونياً عن بُعد.