شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 آلاف نوط ورتب عسكرية في مستودع بالدرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، أكثر من 10 آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، بالإضافة إلى رتب عسكرية خاصة بالجيش اليمني في مستودع بمحافظة الدرعية.

جاء ذلك إثر بلاغ تقدم به مواطن، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، حيث صُودِرَت المضبوطات واُتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

جاء ذلك بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة، الذي أكد أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.