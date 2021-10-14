شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ مستشار النمسا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة ألكسندر شالنبرج، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية مستشاراً اتحادياً لجمهورية النمسا.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية النمسا الصديق.

من ناحيته، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة لدولة ألكسندر شالنبرج،، عبر فيها عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية النمسا الصديق.