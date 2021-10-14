شكرا لقرائتكم خبر عن ميداليات رياضية لـ 3 طلاب مكفوفين بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم مدير إدارة تعليم محافظة الأحساء حمد العيسى ثلاثة طلاب حققوا المراكز الأولى على مستوى المملكة في بطولة المملكة لألعاب القوى للشباب لذوي الإعاقة والتي نظمتها مؤخرا وزارة الرياضة

وحقق الطالب محمد الحسن ثلاث ميداليات، ميدالية المركز الأول في رمي الجلة، والمركز الثاني في الجري، والمركز الثالث في السباحة، فيما حقق الطالب محمد الأحمد المركز الثاني في السباحة، وحقق الطالب علي الحمادة المركز الأول في السباحة.

وأكد العيسى الاهتمام والحرص الكبير الذي يوليه وزير التعليم بفئة طلاب التربية الخاصة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، لافتا إلى إنشاء وتجهيز معهدين لطلاب وطالبات التربية الخاصة تابعين لتعليم الأحساء من «ذوي اضطراب طيف التوحد»، و«متلازمة داون». وأشار إلى العمل بروح الفريق الواحد الذي تقوم به إدارة التربية الخاصة بإدارة التعليم والجهود التي تبذلها في خدمة هذه الفئة الغالية علينا جميعا.