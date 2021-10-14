شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة الأرصفة واستبدال الحاويات بالسعيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل بلدية السعيرة التابعة لحفر الباطن، أعمال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال استكمال أعمال صيانة الأرصفة في السعيرة والمراكز التابعة لها. ضمن مبادرات جودة الحياة وأنسنة المدن. كما استبدلت حاويات النفايات لتعزيز صحة المجتمع.

وكثفت البلدية أعمال رفع المخلفات والأنقاض من الأراضي الفضاء للحد من مظاهر التشوه البصري.كما كثفت جولاتها الرقابية على المحلات التجارية والمطاعم للوقوف على صلاحية المواد الغذائية ومدى ملاءمتها للاستخدام الآدمي.