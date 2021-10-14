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صيانة الأرصفة واستبدال الحاويات بالسعيرة

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الدمام - شريف احمد - تواصل بلدية السعيرة التابعة لحفر الباطن، أعمال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من خلال استكمال أعمال صيانة الأرصفة في السعيرة والمراكز التابعة لها. ضمن مبادرات جودة الحياة وأنسنة المدن. كما استبدلت حاويات النفايات لتعزيز صحة المجتمع.

وكثفت البلدية أعمال رفع المخلفات والأنقاض من الأراضي الفضاء للحد من مظاهر التشوه البصري.كما كثفت جولاتها الرقابية على المحلات التجارية والمطاعم للوقوف على صلاحية المواد الغذائية ومدى ملاءمتها للاستخدام الآدمي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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