شكرا لقرائتكم خبر عن أركان تثقيفية احتفاء بعالمي «الصحة النفسية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفى قسم الصحة النفسية بمستشفى القطيف المركزي، باليوم العالمي للصحة النفسية، عبر تنظيم فعالية بشعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع» تضم أركانا تعريفية وتثقيفية، بمشاركة أقسام التثقيف الصحي - الخدمة الاجتماعية - مكافحة العدوى - الرعاية الصحية المنزلية، وبالشراكة المجتمعية مع جمعية تاروت الخيرية. من جانب آخر، نظم مركز صحي الخويلدية بشبكة القطيف الصحية فعالية «الأمن والسلامة من الحرائق» بمشاركة لجنة أصدقاء المركز وصديق البيئة م. علي الطويل، وتم تعريف طاقم المركز والمراجعين بأساسيات الوقاية من الحرائق وأنواع الحرائق وطفايات الحريق وطريقة استخدامها. وذلك ضمن برامج الشراكة المجتمعية. وكان رئيس تشغيل شبكة القطيف الصحية د. رياض الموسى، دشن أول وحدة دائمة للتبرع بالدم في مركز صحي سيهات 2 النموذجي، وذلك لإيجاد مصدر دائم لبنك الدم يخدم القطاع الصحي والمرضى في المنطقة. وأكد د. الموسى، الذي بدأ التدشين بالتبرع بدمائه، أهمية التبرع بالدم، والتفاعل مع الوحدة، التي تخدم شريحة كبيرة من المرضى، مبينا أن افتتاح مثل هذه الوحدة سيسهل على المجتمع عملية التبرع، ويقرب لهم المسافة في حالة الرغبة في التبرع.