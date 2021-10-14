شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 14 مسكن عمالة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية وسط الدمام جولة رقابية شملت زيارة 14 مسكنا للعمال وذلك ضمن أعمال لجنة متابعة المساكن بالتعاون مع صحة الشرقية وفرع وزارة الموارد البشرية وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، للتأكد من تطبيق لائحة الشروط الصحية للمساكن الجماعية.

وواصلت البلدية جولاتها اليومية على المنشآت الغذائية للتأكد من صحة وسلامة الأطعمة والتأكد من تطبيق كل الاشتراطات الصحية. إضافة إلى متابعة الأعمال التطويرية في المحطات التابعة ضمن برنامج تطوير وتأهيل محطات الوقود ومراكز الخدمة. ويستهدف البرنامج تحسين محطات الوقود، ورفع جودتها من حيث الشكل والمظهر والخدمات المقدمة لتلبي احتياجات الجميع.

وكانت البلدية قد ضبطت 4 شقق سكنية تستغل من قبل عمالة وافدة كمعامل للخياطة مخالفة للأنظمة والاشتراطات البلدية، وذلك ضمن أعمالها الرقابية في المنطقة المركزية «حي السوق»، وتمت مصادرة الآلات والتحفظ عليها واستكمال كل الإجراءات النظامية بحق المخالفين.