شكرا لقرائتكم خبر عن 80 متطوعا يؤرشفون وثائق بلدية القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل ٨٠ متطوعا ومتطوعة من منسوبي بلدية محافظة القطيف، أعمال أرشفة المستندات والوثائق لتوحيد الطريقة التي تتم بها فهرسة المستندات وتنظيم الملفات وتخزينها، لتسهل طريقة البحث عنها في الأرشيف وداخل مكتب كل إدارة.

وتستهدف المبادرة دعم وتعزيز الموظفين في إدارة نظام الوثائق والأرشفة اليومية وأرشفة المستندات القديمة، وتحقيق أهداف برنامج رفع كفاءة الإنفاق.

وفي سياق آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى عدم رمي المخلفات وبقايا الطعام في الأراضي الفضاء والميادين والمسطحات الخضراء وبجانب حاويات النفايات أو أرصفة الطرق لأجل توفير الطعام للحيوانات والطيور، مبينة أن مخالفة التعليمات سلوك خاطئ يتسبب في أضرار صحية وبيئية خطيرة.