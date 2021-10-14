شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يرعى منتدى «التحكيم: فرص وآفاق».. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، منتدى «التحكيم: فرص وآفاق» الذي ينظمه مركز الأحساء للتحكيم التجاري، التابع لغرفة الأحساء بمشاركة عدد من المسؤولين وأعضاء بمجلس الشورى ورجال أعمال، وذلك اليوم، الساعة 12:30 ظهرا بأحد الفنادق.

ويأتي انعقاد المنتدى في نسخته الأولى إيذانا بتدشين نشاطات وخدمات المركز الذي أسسته الغرفة مؤخرا، ويعد أول مركز تحكيم تجاري يحصل على الرخصة من قبل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية على مستوى المنطقة الشرقية، ليكون نواة لصيانة الحقوق ورافدا مشجعا لرؤوس الأموال والاستثمار وداعما لقطاعي القضاء والأعمال.

ويتضمن برنامج المنتدى انعقاد ندوة «التحكيم: فرص وآفاق»، وكذلك توقيع اتفاقية شراكة بين مركز الأحساء للتحكيم التجاري ومركز الاستشارات القانونية بجامعة الملك فيصل بالإضافة إلى تكريم عدد من رواد صناعة التحكيم في المملكة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى، أن رعاية محافظ الأحساء المنتدى تشريف وتقدير لبرامج وفعاليات الغرفة المستمرة ضمن جهودها ومبادراتها المتنوعة لدعم مسيرة الحراك التنموي والمجتمعي بالأحساء، داعيا قطاع الأعمال بالأحساء للحضور والمشاركة في فعالياته، مجددا التزام الغرفة برعاية ودعم نشاطات وأعمال المركز.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز د. يوسف الجبر أهمية التحكيم كأحد الوسائل القانونية الناجعة لتسوية المنازعات وتخفيف أعباء القضاء العام من خلال البت والفصل في النزاعات التجارية وتمكين قطاع الأعمال، منوها بالرعاية الكريمة لسمو محافظ الأحساء للمنتدى، مؤكدا التزام المركز بتقديم برامج وخدمات مهنية شفافة وسريعة وفقا لأفضل المعايير المحلية والعالمية.

يذكر أن مركز الأحساء للتحكيم التجاري حصل على الرخصة في أول نوفمبر 2020 بعد أن استوفى كافة المعايير والاشتراطات التي حددتها لوائح اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية التي أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «257» وتاريخ 14/06/1435هـ بهدف تنظيم قطاع التحكيم في المملكة وإصدار التراخيص النظامية.