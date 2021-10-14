شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال تطوير سوق الأربعاء الشعبي خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، اكتمال مشروع تطوير سوق الأربعاء الشعبي بوسط مدينة المبرز في مطلع العام المقبل 2022، لافتا إلى استمرار الخطوات المرحلية لتنفيذ المشروع وفق ما خطط لها، وأن نسبة الإنجاز الحالية تتخطى الـ 93 %.

منتوجات محلية

وأوضح الملا أن المشروع التطويري للسوق يأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة وضع الباعة الجائلين في الحاضرة وفقا لمستهدفات عدة تتمثل في «تهيئة الموقع عمرانيا، زيادة مساحة المناطق الخضراء، استخدام المواد المحلية والنباتات المناسبة والملائمة للموقع، دعم المنتوجات المحلية بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، دعم الجانب السياحي والترفيهي في السوق، زيادة فرص العمل لعدد من شرائح المجتمع، تحفيز الاستثمار في السوق، المحافظة على النظافة العامة لموقع مشروع السوق، تحقيق مبدأ الاستدامة، وتوفير بيئة ملائمة للمتسوقين والزائرين».

قيمة شعبية

وأضاف أن السوق يمثل قيمة شعبية واجتماعية تمتد لأكثر من ٥٠ عاما، على مساحة إجمالية تقدر بـ ٤٥ ألف متر مربع، والمشروع يعتبر امتدادا لخطط الأمانة في إعادة صياغة الأسواق الشعبية «الأسبوعية» وتنظيمها بصورة أمثل مع الحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية لها، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيم الأسواق وفق أحدث المعايير ذات الطابع الشعبي والتراثي والتناسق العمراني.

نوافير تفاعلية

ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء الممرات المظللة وساحة للفعاليات والمناسبات والنوافير التفاعلية ومظلات للباعة وغطاء نباتي، إضافة إلى تخصيص مضمار للمشاة بمحاذاة السوق ومواقع لعربات بيع الأطعمة «فود ترك» ومواقع للأسر المنتجة وتهيئة موقع السوق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

جودة الحياة

وأكدت الأمانة سعيها لتطوير الأسواق الشعبية الأسبوعية الأخرى بصفة مماثلة لما يتم في مشروع سوق الأربعاء، نظرا لأهميتها في المجتمع الأحسائي، ويأتي في مقدمة تلك الأسواق «سوق الخميس في مدينة الهفوف، سوق الجمعة في بلدة الطرف، سوق الأحد في بلدة القارة، سوق الإثنين في مدينة الجفر»، مؤكدة أن مثل هذه المشاريع من شأنها الإسهام في تعزيز الجهود نحو تحسين المشهد الحضري أحد مستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة.