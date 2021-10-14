محمد بن مسعود - الدمام - صدق تنبؤات عماني بخمسة أحداث سياسية لها علاقة باليمن

قال الاكاديمي العماني الدكتور حيدر بن علي اللواتي، اليوم الأربعاء ، إن “الانفراجات السياسية والدبلوماسية التي أشرت اليها قبل شهرين رغم تأخرها إلا انها بدأت تظهر بوضوح في الأفق: وهي انفراج ايراني سعودي، وانفراج قطري اماراتي، وانفراج مصري تركي، وانفراج سوري اردني، وربما انفراج ايراني امريكي”.

وأضاف ، في تغريدة على تويتر ، كل ذلك تحقق نتيجة تراجع أمريكا وضعفها ورغبتها في التفرغ للصين وروسيا.

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وفي وقت سابق ، كشف اللواتي أن المنطقة ستشهد واقعاً سياسياً وجيوسياسي جديد ومعه سنشهد استدارات من البعض ومراجعات من البعض الآخر ، حد قوله .

ولفت إلى أن “المعادلات ستتغير ولن يفيد معها الا التدارك، لا قنوات الفتنة ولا ابواقها بتنفع، وسنذكركم، والعاقل بالاشارة!”.

مراقبون أشاروا إلى أن الإنفراجات التي حدثت في أزمات المنطقة ، ستؤر حتماً بالإيجاب على الأزمة اليمنية المتفاقمة منذ سبع سنوات .