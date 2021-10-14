عدد ضحايا المعتدي بالقوس والسهم في النرويج يرتفع إلى 5 

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع عدد ضحايا هجوم معتدي بالقوس والسهم في مدينة كونغسبرغ النرويجية إلى 5 أشخاص، كما أصيب شرطي واحد.

موسكو– سبوتنيك. وبحسب قناة “إن أر كي” النرويجية “هناك 5 قتلى على الأقل. كما هناك عدة جرحى، بما فيهم شرطي يرتدي اللباس المدني”.

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وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوزراء النرويجية، إيرنا سولبيرغ، أن الشرطة تسيطر على الوضع في مدينة كونغسبرغ التي شهدت هجوماً بالقوس والسهم.

وقالت سولبيرغ في مؤتمر صحفي: “أنا أفهم أن كثيرون يخافون. لذلك يجب التشديد على أن الشرطة تسيطر على الوضع”.

وقال متحدث الشرطة إن “الشرطة تلقت عدة رسائل من أشخاص في مركز كونغسبيرغ مفادها أن شخصًا كان يتحرك بسلاح يبدو قوسًا وسهمًا”، مضيفة أن 4 على الأقل سقطوا قتلى وجرحى جراء الهجوم.

وبينت نقلا عن متحدث الشرطة أنه جرى توقيف المشتبه به، مضيفة أن المهاجم تحرك عبر أجزاء واسعة من البلدة، وتعدى خلال ذلك على مركز تجاري، وأن ثمة أكثر من مسرح جريمة.

ولفتت إلى أن الشرطة لا تستبعد دافعا إرهابيا، وفي نفس الوقت تعتقد أنه من المبكر الجزم بذلك حيث أن المشتبه لم يجر استجوابه بعد.

يذكر أن عدة دول أوروبية شهدت هجمات إرهابية على مدار السنوات القليلة الماضية، أعلن تنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدة دول) مسؤوليته عن عدد منها، وتراوحت بين الدهس والطعن.