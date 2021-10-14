ماعز يشارك بعرض عسكري في العيد الوطني الإسباني

محمد بن مسعود - الدمام - أصبح ماعز الفيلق الإسباني مرة أخرى محور الاهتمام أثناء العرض العسكري السنوي في مدريد بمناسبة العيد الوطني الذي أقيم الثلاثاء.
ويعتبر مرور جنود الفيلق الإسباني، الذي يترأسه جالب الحظ وهو الماعز، من أكثر اللحظات المنتظرة في العرض العسكري التقليدي، وفق «روسيا اليوم».
وتنظم القوات المسلحة الإسبانية عرضًا عسكريًا تقليديًا كل عام في 12 أكتوبر في اليوم الوطني الإسباني إحياءً لذكرى وصول كريستوفر كولومبوس إلى أمريكا العام 1492.
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