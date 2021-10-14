محمد آل مخلص.. ذهب لعلاج ابنه في أمريكا فعاد بطلًا للعالم

الرياض - محمد عبدالله - قال المواطن محمد آل مخلص، إنه وعد نجله بألا يهزم في المنازلات، فيما وعده نجله بهزيمة مرضه.

وتابع آل مخلص، في تصريحات لقناة «الإخبارية»: بدأت القصة عندما سافرت لأمريكا بغرض علاج ابني الصغير وأثناء مرافقتي له انتابني القلق والخوف على صحته، ما جعلني أسلك طريقًا آخر لعلاج خوفه.

وقالت قناة الإخبارية، إن آل مخلص، مارس رياضة الجوجيستو والتي تعد أسلوبًا من أساليب الدفاع عن النفس وتعتبر شكلًا من أشكال الفنون القتالية, ويرجع تاريخها إلى المحاربين اليابانيين.

وتابعت بأنه تدّرب وطور من نفسه حتى أتقن الرياضة بشكل قوي واحترافي وحول خوفه لمصدر قوة, ونجاح.

وأشارت إلى أنه برغم الصعوبات التي واجهت طريقه والتي اجتاحت حياته، استطاع تحدي الصعاب وبجهده الشخصي وصل لكسب الميدالية الذهبية لبطولة (الجوجيتسو) الدولية في الولايات المتحدة وتغلب على أبرز الأبطال العالميين.

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