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الهيئة السعودية للمهندسين تفند ادعاءات بشأن مطالباتها بإيقاف كود البناء

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الرياض - محمد عبدالله - فندت الهيئة للمهندسين ما يتم تداوله حول مطالبات الهيئة، المهندسين بإيقاف تطبيق كود البناء السعودي

وقالت الهيئة في بيان، عبر تويتر، إن ما يتم تداوله أمرٌ عارٍ عن الصحة ولم يسبق لها التصريح به عبر أيٍ من منصاتها الرسمية.

وأكدت الهيئة دعمها لتطبيق الكود في مرحلته الأولى عبر عضويتها في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي.

وبين المتحدث الرسمي للهيئة أن دورها تجاه كود البناء السعودي يتركز في تنفيذ البرامج التدريبية والإشراف على تأهيل واعتماد المفتشين على أعمال الكود مشيرًا إلى تأهيل الهيئة قرابة 5000 مهندس عبر 34 برنامجًا تدريبيًّا منذ كطلع العام الميلادي

كما أكد أن الهيئة واللجنة تتشاركان في الأهداف وتسعيان إلى تطبيق الكود لضمان تحقيق المودة والسلامة للمباني وروادها.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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