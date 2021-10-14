محامٍ يحذر من تسريب مقاطع المحاضرات الجامعية: مرتكبها عرضة للعقوبة

الرياض - محمد عبدالله - أكد المحامي سلطان المصلوخي، أن بعض الألفاظ البذيئة في الملاعب الرياضية قد تدخلك السجن، مضيفًا أن من يسربون مقاطع المحاضرات الجامعية عرضة للعقوبة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الراصد»، المذاع على قناة «الإخبارية»، أن هذه الألفاظ بالملاعب إساءة واضحة وصريحة، وتعرض صاحبها للعقوبة، مشيرًا إلى أنه من يدعي أنه مريض أو لديه سكر عليه أن يجلس في بيته ولا يسيء للآخرين.

أما الطالب أو المعلم الذي يسرب مقاطع من المحاضرات أو الفصول الدراسية تدخل ضمن الجرائم المعلوماتية، والعقوبة تخضع لسن الشخص، هل هم قُصر مثلًا؟ العقوبة للطفل تعزيرية، غير البالغ أو العاقل، وكلها ممارسات مجرمة.

وتابع المصلوخي أن المقطع الذي قمت بتصويره ترسله للجهات المختصة، لكن لا تنشره في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقول والله أنا مصلح.

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