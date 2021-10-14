أب يتسبب في إصابة أبنائه بأمراض نفسية.. و«العنف الأسري» يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بلاغًا بشأن أب تسبب في إصابة أبنائه بأمراض نفسية.

تعود تفاصيل البلاغ إلى قيام أب بتعنيف أبنائه الصغار ضربا، حتى تسبب في إصابتهم بأمراض نفسية، ورغم بلوغ الأب سن الستين عامًا ظل بذيء اللسان، وطال عنفه اللفظي زوجته المريضة، فيما طلب المركز من مقدم البلاغ التواصل معه.

وتتضمن إجراءات مواجهة التعرض للعنف الأسري، المبادرة بالتواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم المجاني (1919) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسال بريد إلكترونيّ إلى «[email protected]»، أو الحضور الشخصيّ إلى أي من وحدات الحماية الاجتماعية القريبة.

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