نشرة «عاجل».. مسؤول أمريكي يؤكد عدم حل أزمة اليمن دون السعودية.. وتعميم من «التعليم» بشأن تدريب منسوباتها

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم الأخبار المحلية والرياضية والاقتصادية والعالمية، اليوم الأربعاء، وتصدرها تأكيد مسؤول أمريكي رفيع بعدم إمكانية حل أزمة اليمن من دون السعودية، وتسجيل مشعر عرفات أعلى درجة حرارة في العالم، والمواصفات تحدد السبب الأول لوفاة الأطفال في المملكة.

وفيما يلي التفاصيل:

مسؤول أمريكي رفيع: واشنطن لا يمكنها حل الأزمة اليمنية دون السعودية.. وطهران اختارت تغذية الصراع

قال مسؤول أمريكي رفيع، إن الإدارة الأمريكية تضع تركيز خاصّ وقوي على حل الأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أن بلاده لا يمكنها القيام بهذا الدور وحدها.



مسؤول أمريكي رفيع لـ«عاجل»: يجب اتخاذ إجراءات للتعامل مع خزان صافر.. كارثة طبيعية كبيرة

عبّر مسؤول أمريكي رفيع المستوى، عن قلقه من سلوك ميليشيا الحوثي تجاه خزان صافر العائم، والذي يعتبر قنبلة موقوتة تهدد الجميع.



التأمينات الاجتماعية: 4 خطوات للتحقق من التعريف بالمعاش

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نحو 4 خطوات للتحقق من التعريف بالمعاش ردًا على استفسارات عملاء التقاعد.



أمين «الاستقدام» بأبها: 4 إجراءات للقضاء على سوق العمالة المنزلية السوداء

كشف أمين لجنة الاستقدام بغرفة أبها فيصل الأسمري، عن حل للقضاء على السوق السوداء للعمالة المنزلية في المملكة.



ما علاقة الأجرام السماوية بتقويمات الشعوب؟ خالد الزعاق يجيب

قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن ألمع الأجرام السماوية مشاهدة بالعين المجردة هي الشمس والقمر الزهرة الشعرى.



كيف أعدل تاريخ الميلاد في بطاقة الهوية الوطنية؟.. الأحوال المدنية تجيب

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة تعديل تاريخ الميلاد في بطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى بعض النصائح المتعلقة بإصدار وتجديد الهوية الوطنية.



الموارد البشرية: 7 شروط للحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نحو 7 شروط للحصول على الإعانة المالية لذوي الإعاقة، مشيرة إلى كيفية تقديم طلب الحصول على الإعانة.



تعليم الشرقية يدعو 3 آلاف طالب وطالبة للمنافسة في أولمبياد إبداع 2022

دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية 3 آلاف طالب وطالبة من الفئة العمرية 12 إلى 20 عاماً للمرحلتين المتوسطة والثانوية للمشاركة في أولمبياد إبداع 2022.



مشعر «عرفات» يسجل أعلى درجة حرارة في العالم

أكد موقع «eldoradoweather» المتخصص في رصد درجات الحرارة، أن مشعر «عرفات» في مكة المكرمة، سجل المركز الأول في قائمة أعلى درجة حرارة على مستوى العالم يوم أمس، بدرجة حرارة 43 مئوية.



ظاهرة فلكية في سماء المملكة اليوم.. تشاهد بالعين المجردة

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القبض على مواطن في حائل اعتدى على مقيم بطعنه بآلة حادة

أعلنت شرطة منطقة حائل، الأربعاء، القبض على مواطن، اعتدى على مقيم بطعنه بآلة حادة بحوزته، ومحاولة سلب هاتفه النقال.



هل تؤيد إلزام المدارس بوضع كاميرات مراقبة داخل فصولها؟ مواطنون يجيبون

نشرت قناة "الإخبارية"، تقريرًا مصورًا رصدت من خلاله ردود الأفعال حيال وضع كاميرات مراقبة داخل الفصول بالمدارس.



أبشر أعمال يوضح «شرطا» لتجديد إقامة العامل

كشفت منصة «أبشر أعمال»، الإجراءات المطلوبة لتأكيد تجديد اقامة العامل.



صور نادرة للملك سلمان أَثناء زيارته مكتبة الملك فهد الوطنية عام 1409هـ

نشر حساب مكتبة الملك فهد الوطنية، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



المرور يوضّح طريقة تجاوز الشاحنات «بسلام».. اكشف النقاط العمياء

حدد المرور السعودي الطريقة الصحيحة لتجاوز الشاحنات بسلام وتجنب الحوادث .



مقاطع توثق لحظة استهداف «التحالف» مليشيا الحوثي في العبدية.. تدمير 12 آلية ومقتل 108

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو توثق عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية.



ضبط 8 مواطنين خالفوا نظام البيئة في عدد من المناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفات صيد من دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.



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تعميم من «التعليم» بشأن تدريب منسوباتها.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

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