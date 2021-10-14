عاجل | 87 دعوى مرورية تستقبلها المحاكم السعودية يوميا

استقبلت محاكم الدرجة الأولى في جميع المناطق السعودية 56.895 دعوى قضائية عامة خلال الـ66 يومًا الماضية من العام 1443، بينها 5.731 دعوى مرورية تشكل 10.1% من إجمالي القضايا العامة الواردة للمحاكم، بمعدل 87 دعوى يوميا. وبحسب المؤشرات القضائية التفاعلية الصادرة عن وزارة العدل استقبلت محاكم الدرجة الأولى في كافة مناطق المملكة 56.895 قضية عامة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 1443، شكلت القضايا الواردة إلى محاكم الرياض ومكة المكرمة والشرقية نسبة 74% من إجمالي القضايا، فيما سجلت منطقتا الباحة ونجران أقل عدد قضايا. القضايا العامة الواردة لمحاكم الدرجة الأولى أكثر القضايا العامة ورودا في المحاكم الابتدائية مطالبة مالية 28.511 50.1% دعوى منقول 13.760 13.2% دعوى مرورية 5.731 10.1% عقار 4.549 8% دعاوى أخرى 3.540 6.2% إثباتات عامة 667 1.2% الطلبات العارضة المتعلقة بالدعاوى العامة ونحوها 137 0.2% الرياض 18.326 مكة المكرمة 16.549 المدينة المنورة 3.943 الشرقية 7.246 القصيم 1.573 عسير 3.468 تبوك 1.058 حائل 824 الحدود الشمالية 609 جازان 1825 نجران 377 الباحة 419 الجوف 678 56.895 الإجمالي



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