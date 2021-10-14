عاجل | 87 دعوى مرورية تستقبلها المحاكم السعودية يوميا استقبلت محاكم الدرجة الأولى في جميع المناطق السعودية 56.895 دعوى قضائية عامة خلال الـ66 يومًا الماضية من العام 1443، بينها 5.731 دعوى... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 08 ربيع الأول 1443 هـ 08 ربيع الأول 1443 هـ

ضباب على الشرقية وأتربة وغبار على 3 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الوسطى والجنوبية منها،... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 07 ربيع الأول 1443 هـ 07 ربيع الأول 1443 هـ

حائل: القبض على شخص طعن مقيما بآلة حادة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر،... حائل: دوت الخليج، واس حائل: دوت الخليج، واس 07 ربيع الأول 1443 هـ 07 ربيع الأول 1443 هـ

رئيس جامعة طيبة يستقبل طالبا أهانه عضو هيئة تدريس استقبل رئيس ⁧ جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني الطالب بالجامعة سلطان عواد الرشيدي، وأكد خلال اللقاء دور الجامعة المتواصل... المدينة المنورة: دوت الخليج المدينة المنورة: دوت الخليج 07 ربيع الأول 1443 هـ 07 ربيع الأول 1443 هـ

إغلاق أقدم محطة مواقف سيارات أجرة بالأحساء حددت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، الخميس، موعداً نهائياً لإغلاق أقدم وأشهر محطة مواقف وانطلاق سيارات الأجرة في وسط مدينة... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 07 ربيع الأول 1443 هـ 07 ربيع الأول 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر جازان : ضبط شخصين تسببا في حادث نتج عنه وفاة مواطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.