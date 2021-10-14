اخبار السعوديه

جازان : ضبط شخصين تسببا في حادث نتج عنه وفاة مواطنة

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عاجل | 87 دعوى مرورية تستقبلها المحاكم يوميا

استقبلت محاكم الدرجة الأولى في جميع المناطق السعودية 56.895 دعوى قضائية عامة خلال الـ66 يومًا الماضية من العام 1443، بينها 5.731 دعوى...

e0b3fbfeb5.jpgالرياض: سليمان العنزي
dd6e92f3f3.jpg08 ربيع الأول 1443 هـ

ضباب على الشرقية وأتربة وغبار على 3 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الوسطى والجنوبية منها،...

icon-byline.pngجدة: يُمن لقمان
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

حائل: القبض على شخص طعن مقيما بآلة حادة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر،...

icon-byline.pngحائل: دوت الخليج، واس
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

رئيس جامعة طيبة يستقبل طالبا أهانه عضو هيئة تدريس

استقبل رئيس ⁧ جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني الطالب بالجامعة سلطان عواد الرشيدي، وأكد خلال اللقاء دور الجامعة المتواصل...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: دوت الخليج
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

إغلاق أقدم محطة مواقف سيارات أجرة بالأحساء

حددت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، الخميس، موعداً نهائياً لإغلاق أقدم وأشهر محطة مواقف وانطلاق سيارات الأجرة في وسط مدينة...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png07 ربيع الأول 1443 هـ

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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