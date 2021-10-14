انطلاق منافسات زوجي الأولاد وفردي الفتيات

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت يوم أمس منافسات مسابقتي زوجي الأولاد وفردي الفتيات ضمن منافسات بطولة الاتحاد الآسيوي للتنس تحت 14 سنة للمستوى الثاني، والتي تقام منافساتها على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس في جامعة البوليتكنيك بمدينة عيسى.

ففي مسابقة زوجي الأولاد نجح البحريني عبدالرحمن الدوسري رفقة الفلبيني نايال ثوبيل في التأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على الزوجي البحريني حمد الجشي وناصر محمد 3/‏6 – 6/‏1 و10/‏8، وتأهل الزوجي الكويتي عبدالرحمن العبدالله ومحمد العوضي على حساب الزوجي البحريني أحمد السيد وهشام التوبلي 7/‏5 و7/‏5، كما تأهل الزوجي المكون من البريطاني انزو إلكاي والهندي إيدهانت كاستوار بفوزه على الزوجي البحريني عبدالله الجيب وعلي الخياط 6/‏0 و6/‏0، ونجح الزوجي الكويتي فارس الكاظمي وخالد المطيري في الفوز بصعوبة كبيرة على الزوجي البحريني رضا حسن وفيصل مسيح 0/‏6 – 7/‏5 و10/‏8، فيما تأهل الزوجي المكون من المصري حمزة موسى والهندي أحمد ريان بعد فوزهما على الزوجي البحريني طلال السيد وسلمان محمد سلمان.

وفي دور الـ16 لفئة الفتيات، نجحت البحرينية مريم ياسر في إقصاء الهندية سوارنيثا جوسالا بنتيجة 6/2 – 7/‏6 و6/‏2 والتأهل إلى الدور ربع النهائي، وفي بقية المباريات فازت المصرية لارا أحمد على البحرينية نيلة عبدالله 6/0 و6/2، والقطرية دانة خليفة على البحرينية حنين النجار 6/1 و6/0، والأردنية مريم فيصل على الفلبينية لين سينوكروز 6/‏4 و6/‏2، كما تأهلت البرازيلية لاريزا على حساب البحرينية حنين أبو مصطفى 6/‏0 و6/‏0.

وفي تعليق له على نتائج لاعبي البحرين خلال مشاركتهم في بطولتي الاتحاد الآسيوي الحالية والسابقة، قال المدرب أريل بالديفينو الذي يشرف على تدريب مجموعة من لاعبي البحرين أنه بالنظر إلى فارق الأعمار، فإن لاعبي البحرين يقدمون مستويات فنية جيدة، مشيرًا إلى أن اللاعبين مازالوا بحاجة إلى المزيد من التدريبات لرفع المستوى الفني والبدني لدى اللاعبين.

وأضاف أن المشاركة في بطولة الاتحاد الآسيوي كانت مناسبة جيدة لمعرفة مستوى اللاعبين الذين يخوضون مثل هذه البطولات للمرة الأولى، وسيستفيد منها المدربون أيضًا في معرفة ما يحتاجه اللاعبون، والتركيز على تقوية نقاط الضعف التي ظهرت على اللاعبين في هذه المشاركات.

وأعرب عن ثقته بأن الفريق سيكون قادرًا على تحقيق نتائج أفضل في البطولات المقبل بعد أن يكتسب الخبرة، ويكتسب مهارة التعامل مع المباريات، لافتًا إلى أن العمل جارٍ في الاتحاد على إعداد قاعدة كبيرة وقوية من اللاعبين للمستقبل.