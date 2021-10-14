الخان يحرز أعلى 4 أشواط بمسابقة رجل الشهر للبولينج

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل فعاليات مسابقة رجل الشهر للبولينج لأكتوبر والتي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينج حتى 15 من الشهر الجاري على صالة نادي عوالي للبولينج والتي يتنافس فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات لحصد المراكز الثلاثة الأولى.

ويسيطر البطل الآسيوي ونجم منتخبنا الوطني للبولينج يوسف فلاح على صدارة الترتيب بـ1758 نقطة، فيما حافظ السعودي عبدالله الدليجان على وصافة الترتيب بـ1730 نقطة، ويليه لاعب منتخبنا الوطني أحمد القعود بالمركز الثالث 1676 نقطة، فيما يحتل اللاعب محمد الأنصاري المركز الرابع 1653 نقطة، وعبدالله عبدالكريم في المركز الخامس 1650 نقطة، وأحمد فريد بالمركز السادس 1649 نقطة، وبطلة البحرين والعرب نادية العوضي بالمركز السابع 1639 نقطة، ولاعب الحالة ياسر الخان بالمركز الثامن 1610 نقاط، والسعودي عادل البارقي بالمركز التاسع 1603 نقاط، ومواطنه زياد الخليوي بالمركز العاشر 1584 نقطة، وأحمد الخاجة بالمركز الحادي عشر 1563 نقطة، والفلبيني إيمرسون بالمركز الثاني عشر 1561 نقطة.

هذا وقد حقق اللاعب ياسر الخان لاعب نادي الحالة أعلى 4 أشواط بمجموع 900 نقطة، وتتواصل المنافسة بين المشاركين مع بدء العد التنازلي لختام مسابقة رجل شهر أكتوبر والتي يتطلع خلال اللاعبون لحصد المراكز الثلاثة الأولى والفوز بالجوائز المالية للبطولة. وكانت مسابقة رجل شهر أغسطس والتي شكلت باكورة مسابقة الاتحاد البحريني للبولينج قد توج بها اللاعب علي الماس.