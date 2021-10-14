سلمان بن إبراهيم يثمن كفاءة وإخلاص الكوادر الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالطاقات والكفاءات الوطنية العاملة في الأمانة العامة للمجلس، مبديًا اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها جهود جميع الموظفين العاملين في الأمانة العامة بما يصب في خدمة القطاعين الشبابي والرياضي.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، مروان فؤاد كمال مدير عام التخطيط والموارد بالأمانة العامة الذي قدم له المديرين الجديدين في الأمانة العامة جاسم محمد الشوملي مدير إدارة الموارد والخدمات ومريم عيسى عوض مديرة إدارة التخطيط والسياسات والمتابعة.

وهنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الشوملي وعوض بمناسبة صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعيينهما في منصبيهما، مشيدًا بأدوارهما المتميزة في خدمة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، منوهًا بما يمتلكانه من كفاءة وإخلاص، متمنيًا لهما كل التوفيق والسداد في تحمل أمانة المسؤولية وتحقيق الإضافة المرجوة في مخرجات عمل الأمانة العامة.

من جانبه، نوه مروان فؤاد كمال مدير عام التخطيط والموارد بالأمانة العامة بدعم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة للكفاءات العاملة في الأمانة العامة، مشيرًا إلى أن متابعة معاليه الدقيقة وحرصه الدائم على أداء المهام على أكمل وجه، يشكلان دافعًا لكل الموظفين للارتقاء بمنجزات العمل على مختلف الأصعدة.

في المقابل عبر كل من جاسم محمد الشوملي ومريم عيسى عوض عن شكرهما إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على دعمه المستمر للكوادر الوطنية، مؤكدين على سعيهما لمواصلة العمل الجاد والتفاني في سبيل تنفيذ خطط وبرامج الإرتقاء بمنظومة العمل بما يخدم السياسات العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.