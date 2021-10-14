في نسختها الثالثة.. بطولة الجولف لـلـهـواة تـنـطـلـق الـيـوم عـلـى مـلاعـب الـمـلـكـي

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ في الساعة السابعة صباحًا اليوم الخميس الجولة الأولى لبطولة البحرين المفتوحة للجولف للهواة، وذلك على ملاعب النادي الملكي للجولف الرفاع فيوز وبمشاركة 100 لاعب يمثلون أندية الجولف في مملكة البحرين وبعض أندية مجلس التعاون الخليجي. وقد أعد الاتحاد البحريني للجولف برنامج متكامل لجميع اللاعبين الذين أخذوا فرصة التدريب على الملاعب العشبية يوم أمس الأربعاء، كما تم تجهيز جميع الأمور الإدارية والفنية وتسمية حكام البطولة وأوقات اللعب لجميع اللاعبين، حيث تقرر أن تتكون كل مجموعة من أربعة لاعبين تفصل بين كل مجموعة مدة زمنية. وقد تأكدت مشاركة جميع لاعبي المنتخب البحريني للجولف، والذي يتكون من سلطان عبدالله الحكم وفهد عبدالله الحكم ومحمد ذياب النعيمي وخليفة المريسي وعبدالله اليعقوب وأحمد الزايد بطل النسخة الثانية، والذي سيبذل الجهد من أجل الدفاع عن اللقب. كذلك تأكدت مشاركة العديد من اللاعبين الهواة أصحاب الخبرة مثل عبدالله الحكم وناصر يعقوب وحمد العفنان وعدد من لاعبي نادي البحرين للجولف الذين سيتنافسون في سبيل تحقيق كأس هذه البطولة.

وقد أتاح الاتحاد البحريني للجولف فرصة المشاركة في هذه البطولة لمجموعة من اللاعبين الناشئين والشباب والذين ستكون مشاركتهم لاكتساب خبرة أجواء البطولات مثل محمد العاثم ومناف المرباطي وعيد مفتاح. والجدير بالذكر أن النسخة الثالثة ستكون من البطولات التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي للجولف، حيث سيتم احتساب نتائج البطولة ضمن التصنيف الدولي. وستكون البطولة على ثلاث جولات وسيتم اختيار 60 لاعبًا للتأهل إلى الجولة الختامية على ضوء نتائج الجولة الأولى والثانية وهذا بحد ذاته يثير المنافسة بين اللاعبين المشاركين للوصول الى الجولة النهائية. ويأتي تنظيم هذه البطولة ضمن برنامج الاتحاد البحريني للجولف في السعي بالارتقاء بالمستويات الفنية للعبة وبقصد صقل مهارات اللاعبين وتطويرها من أجل رفد المنتخب البحريني بالمواهب الشابة التي ممكن أن تنخرط في قوائم المنتخبات الوطنية. ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات مثيرة، حيث سيحرص اللاعبون على تقديم مستويات فنية عالية لتعكس مدى التطور الذي ظهرت به رياضة الجولف في المملكة. هذا وتقام هذه البطولة برعاية عدد من الشركات المحلية التي تساهم دائما في دعم أنشطة الاتحاد البحريني للجولف خلال السنوات الماضية وخاصة البطولات ذات المستوى الفني المتميز والشركات هي شركة أنفوناس للاتصالات وسفريات كانو وشركة بانز وشركة رفاع فيوز وشركة رضا هايجين.