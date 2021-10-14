فريق iZone يحقق بطولة 3×3 الثالثة للرجال للهواة

محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق iZone بطولة 3×3 الثالثة للرجال للهواة التي أقيمت بتنظيم من الاتحاد البحريني لكرة السلة، بمشاركة واسعة من الفرق التي تنافست فيما بينها وسط أجواء سلاوية رائعة للغاية، وكان المركز الثاني لفريق Banayad، وحقق فريق Jump Up المركز الثالث، وقام حسين اضرابوه رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد بتتويج الفائزين بحضور عضو مجلس الإدارة محمد عبدالله خليفة.

ويتكون الفريق من 4 لاعبين فقط من الهواة غير المسجلين في كشوفات الأندية بالاتحاد البحريني لكرة السلة، ويجب ان يكون الاعب مسجلاً في الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، إذ تم التنسيق مع الفرق كافة لإتمام هذه العملية.

ويحرص الاتحاد البحريني لكرة السلة على الاهتمام بالفئات كافة وإقامة البطولات والفعاليات والمسابقات لهم، لكون كرة السلة من الألعاب التي لها شعبية كبيرة وواسعة في مملكة البحرين.

وتأتي هذه البطولة ضمن أنشطة لجنة المسابقات، إذ جرت الأمور التنظيمية بسلاسة تامة وسط إشادة الجميع.