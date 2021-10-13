أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، اعتزام الولايات المتحدة المضي قدمًا في عملية فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.
وقال “بلينكن” بعد اجتماع مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي عبد الله بن زايد: “إن واشنطن تعتزم المضي قدمًا لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية في إطار جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين” وفقًا لـ”رويترز”.
واشنطن تؤكد عزمها المضي في إعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-13
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، اعتزام الولايات المتحدة المضي قدمًا في عملية فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.
وقال “بلينكن” بعد اجتماع مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي عبد الله بن زايد: “إن واشنطن تعتزم المضي قدمًا لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية في إطار جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين” وفقًا لـ”رويترز”.
13 أكتوبر 2021 – 7 ربيع الأول 1443
09:36 PM
“بلينكن” ربطه بجهود أمريكا لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، اعتزام الولايات المتحدة المضي قدمًا في عملية فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.
وقال “بلينكن” بعد اجتماع مع نظيريه الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي عبد الله بن زايد: “إن واشنطن تعتزم المضي قدمًا لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية في إطار جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين” وفقًا لـ”رويترز”.
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