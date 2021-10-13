سافر لعلاج ابنه فحقق بطولة العالم في الـ”جوجوتسو”.. البطل محمد آل مخلص يروي التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المواطن محمد آل مخلص تفاصيل فوزه في بطولة العالم للعبة الـ “جوجوتسو” التي تعد إحدى الألعاب العنيفة.

وأوضح في مداخلة لبرنامج” الراصد” على “الإخبارية” أنه أثناء تواجده في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية قام بالتدريب على اللعبة، وشارك في المنافسات حتى فاز بالبطولة.

وأكد أنه وعد بنه ألا ينهزم في منافسات البطولة ووعده ابنه بعدم الهزيمة أمام المرض، مشيرًا إلى أنه ووالده واجها الألم.