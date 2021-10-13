تعميم من «التعليم» بشأن تدريب منسوباتها.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور تعميم من وزارة التعليم، بشأن الخطة التدريبية لشاغلات الوظائف التعليمية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 – 1443 هـ.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم شددت على جميع الإدارات ومكاتب الوزارة على ضرورة تحفيز منسوباتهن للتسجيل بالبرامج التدريبية من خلال نظام المنجز الإلكتروني، مشيرة إلى أن ظهور البرامج التدريبية في بوابة الترشيح يكون حسب الفئة المستهدفة فقط.

وشددت مصادر «عاجل»، على ضرورة الالتزام على 3 ضوابط للترشيح، مشيرة إلى أنه يجب أن يمثل البرنامج احتياجا تدريبيا للمرشحة، على أن تتأكد من وصول رسالة sms بالقبول وظهور الموافقة على ترشيحها في صفحتها بنظام المنجز الإلكترونية.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم، شددت على ضرورة أن يتابع الرئيس أو الرئيسة المباشرة صفحته في نظام المنجز الإلكتروني لعمل الموافقات الإلكترونية للمرشحات.

وحول ضوابط حضور البرنامج التدريبي، كشفت مصادر «عاجل»، أنها تشمل 5 نقاط، أولها أن تلتزم المتدربة بمواعيد بدءه وانتهاء البرامج التدريبية.

وأوضحت أن الضوابط تشمل كذلك: أن تلتزم المتدربة بحضور نسبة 80% من الأيام التدريبية للبرنامج للحصول على شهادة حضور البرنامج التدريبي، على أن تسلم المتدربة عذر الغياب لجهة عملها وليس لمركز التدريب التربوي.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم أكدت ضرورة طباعة الشهادة ومشهد الحضور إلكترونيًا من حساب المتدرية في نظام المنجز بعد انتهاء البرنامج، على أن يتابع الرئيس أو الرئيسة المباشرة سجل النمو المهني لمنسوباته من حسابه في نظام المنجز الإلكتروني.

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