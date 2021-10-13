«المواصفات السعودية» تحدد السبب الأول لوفاة الأطفال في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن الحوادث المرورية تعد السبب الأول لوفاة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 14 عامًا.

وأضافت المواصفات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يمكن تلافي معظم الحوادث المرورية التي يموت بسببها الأطفال من خلال استخدام المقاعد المخصصة لهم.

تحذير من وضع الأطفال في المقعد الأمامي

فيما أكَّد المرور السعودي، على ضرورة عدم وضع الطفل في المقعد الأمامي للمركبة، ووضعه في المقعد المخصَّص له بالخلف؛ حفاظًا على سلامته.

وأضاف المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنه: «إذا كانت الحالة تستلزم المرافقة، بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص».

بينما دعا برنامج الأمان الأسري الوطني التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، جميع أولياء الأمور إلى ضرورة التقيد بإقعاد الأطفال والرضع في المقاعد المخصصة لهم بالسيارة.

وأشار برنامج الأمان الأسري إلى أنه الحوادث المرورية ما تزال من أبرز أسباب وفاة الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا؛ وذلك وفقًا لتقرير السلامة على الطرق الصادر عن منظمة الصحة العالمية.

أهمية كراسي الأطفال وحزام الأمان

وأوضح برنامج الأمان الأسرى، أن دراسات منظمة الصحة العالمية، أثبتت أن استخدام كراسي الأطفال وأحزمة الأمان يحد من ارتجاج الرضع بنسبة 70%، ومن وفاة الأطفال بنسبة 54%؛ وذلك في حال وقوع تصادم.

في السياق ذاته، تشدد الدراسات على أن أحزمة الأمان وكراسي الأطفال، تقلل نسبة الإصابات الخطيرة للأطفال بنسبة 69%، مبينًا أن المخاطر على الأطفال الجالسين بالمقاعد الخلفية تكون أقل من نظيرتها على الأطفال الجالسين بالمقاعد الأمامية بنسبة 15% .

غرامة عدم وجود كرسي الأطفال

وأوضح برنامج الأمان الأسري أن المملكة حرصت على بذل جهود توعوية وضبطية كبيرة بفرض غرامة على عدم وجود كرسي الأطفال بالمركبة على صاحبها من 100 إلى 300 ريال للحد من الحوادث المرورية التي تعد السبب الأول في وفاة الأطفال.

وأشار البرنامج إلى أنه يعد كذلك إركاب الأطفال في المقاعد الأمامية مخالفة مرورية تستوجب دفع غرامة قدرها 500 ريال.

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