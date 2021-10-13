هل تؤيد إلزام المدارس بوضع كاميرات مراقبة داخل فصولها؟ مواطنون يجيبون

الرياض - محمد عبدالله - نشرت قناة "الإخبارية"، تقريرًا مصورًا رصدت من خلاله ردود الأفعال حيال وضع كاميرات مراقبة داخل الفصول بالمدارس.

وقالت مواطنة إن الوضع تغير وباتت الأخلاق ليست مثل زمان والجوال دخل الفصول، وهناك حالات غش وعدم احترام للمعلمين.

وقال مواطن إنه يؤيد هذا القرار ومن إيجابيات القرار لو صار مشكلة بالمدرسة أو اعتداء على الطلاب أو اعتداء على أحد المدرسين.

وقال آخر، بسبب حفظ حقوق الطالب والمعلم وولي الأمر، لأن الموضوع يحتاج حماية لأنه يوجد أحداث كثيرة سواء في حالات الاعتداء على الطالب أو المعلم، فالكاميرات تحفظ حقوق الجميع.

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