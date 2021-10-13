مقاطع توثق لحظة استهداف «التحالف» مليشيا الحوثي في العبدية.. تدمير 12 آلية ومقتل 108

الرياض - محمد عبدالله - نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، لقطات فيديو توثق عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية.

أعلن تحالف دعم الشرعية، الأربعاء، تنفيذ 19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة، ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 108 من عناصرها الإرهابية.

وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، أنه ملتزم بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين العُزل، مشيرًا إلى أنه تم تمكن من تدمير 12 آلية عسكرية.

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