أبشر أعمال يوضح «شرطا» لتجديد إقامة العامل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة «أبشر أعمال»، الإجراءات المطلوبة لتأكيد تجديد اقامة العامل.

وقالت المنصة، عبر تويتر، إن تلك الحالة تتطلب، التحقق من سداد رسوم المقابل المالي لتابعي ومرافقي المقيم أولاً.

جاء ذلك ردًّا على تساؤل ورد للمنصة من أحد المستفيدين قال فيه، دفعت الرسوم لتجديد اقامة عامل مرتين ويظهر لي توضيح مفاده أن «المبلغ المتوفر لا يكفي لإتمام العملية».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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