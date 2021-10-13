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بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم قبول الهدية بسبب الشفاعة

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الرياض - محمد عبدالله - كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، اليوم الأربعاء، حكم قبول الهدية بسبب الشفاعة في وظيفةٍ رسمية أو أي عمل عام.

وقال الشيخ الشثري، خلال حلقة برنامج "فتاوى" على "قناة "، إنه لا يجوز قبول مثل هذه الهدية أو أخذها بسبب الشفاعة.

وتابع الشيخ الشثري "أنه ورد في بعض النصوص نهي الإمام الشافعي أن يأخذ الشخص هديةً مقابل شفاعته، خصوصاً إذا كانت الشفاعة مرتبطة بالأعمال العامة والوظائف الرسمية".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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