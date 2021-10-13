صور نادرة للملك سلمان أَثناء زيارته مكتبة الملك فهد الوطنية عام 1409هـ

الرياض - محمد عبدالله - نشر حساب مكتبة الملك فهد الوطنية، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال حساب المكتبة تعليقًا على الصور: «صور نادرة للملك سلمان حفظه الله ورعاه أثناء زيارته الشخصية لتفقد مكتبة الملك فهد الوطنية عام 1409هـ».

يذكر أن مكتبة الملك فهد الوطنية تهدف لاقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره، وقد تم الإعلان عن إنشائها عام 1983 بمبادرة من أهالي مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وبدأ تنفيذ المشروع عام 1986 لتصبح منارة معرفية لجمهور عريض من المثقفين والمهتمين وتسهم في إغناء المحتوى الرقمي الفكري والأدبي محليًا وإقليميًا وعالميًا.

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