محمد هنيدي يعود للمسرح من قلب السعودية... "هنولعها في البوليفارد"

أعلن الفنان المصري، محمد هنيدي، عن مسرحيته الجديدة والتي سيتم عرضها في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في المملكة العربية السعودية .

ونشر هنيدي صورا من البوستر الخاص بالمسرحية عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "‏لكل حبايبنا في السعودية .. استنونا بإذن الله هنولعها في ‎#موسم الرياض مع مسرحية سلام مربع على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بتاريخ ٢٦ أكتوبر إن شاء الله".

من جهتها، قالت الفنانة المصرية أيتن عامر، عبر حسابها على "إنستغرام"، "سلام مربع لكل أهل السعودية، استنونا في (موسم الرياض‬) يوم 26 أكتوبر... ‏وحشتوني أوي أوي، وأشوفكم على خير قريباً".

وسبق أن كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية أن موسم الرياض 2 سيشمل "إقامة 70 حفلا غنائيا عربيا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة ومباراة عالمية". وأعلن آل الشيخ أنه يتوقع أن يدر "موسم الرياض" دخلا مباشرا يزيد عن 6 مليارات ريال سعودي (نحو 1.6 مليار دولار).

وانطلق "موسم الرياض" للمرة الأولى في عام 2019، إذ تمت إقامته في الفترة ما بين الـ11 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، إذ حقق أكثر من 10 ملايين زيارة، في حين أكدت السعودية أنها تستهدف الوصول إلى 20 مليون زائر لفعاليات المهرجان المختلفة.

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