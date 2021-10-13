ضباب على الشرقية وأتربة وغبار على 3 مناطق

رياح سطحية
وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي، وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع. وحالة البحر خفيف الموج. وفي منطقة الخليج العربي الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة. وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر. وحالة البحر خفيف الموج.
تيارات هوائية
ووفقا لموقع طقس العرب السعودي فقد تأثرت الأجزاء الشمالية من المملكة الليلة الماضية، وتحديدا منطقة تبوك بأحوال جوية غير مستقرة، حيث تساقطت أمطار على فترات في أجزاء متفرقة، مع وجود تيارات غربية ونشاط لمنخفض البحر الأحمر، ومؤشرات حول تأثر الأجزاء الشمالية من المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، إلى التقاء تيارات هوائية دافئة مصاحبة لمنخفض البحر الأحمر من جهة الجنوب، مع تسرب تيارات هوائية شمالية غربية من البحر الأبيض المتوسط. وسحب عالية ومتوسطة تتخللها خلايا رعدية، وزخات من الأمطار متوقعة في تبوك والجوف والحدود الشمالية.
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